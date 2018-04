Krabbefiskar truleg omkommen i Aust-Agder

innenriks

Båten til mannen vart funnen førarlaus ved Spornes på Tromøy utanfor Arendal. Hovudredningssentralen avslutta redningsaksjonen etter fiskaren like før klokka 23, skriv VG. Vidare søk blir etter truleg omkommen og blir leidd av politiet.

– Vi ser ikkje håp om å finne sakna i sjøen i live og jobbar ut frå ein teori om at han har falle i sjøen rundt klokka 15. Funn på staden støttar dette, seier Edvard Middelthon i HRS Sør-Noreg til avisa.

– Mannen, som er heimehøyrande i Arendal, vart meldt sakna i ettermiddag, opplyste redningsleiaren til NTB tidlegare på kvelden.

Båten hans vart funnen ståande på grunn utanfor Tromøy. Like etter vart det slått fast at den sakna fiskaren ikkje var i båten. 71-åringen skulle ut for å trekke teiner med kreps rundt klokka 9.30 måndag formiddag og var venta heime omkring klokka 16, melder Fædrelandsvennen.

Luftambulanse, Sea King, redningsskøyte og politi hjelpte til i søket. Ifølgje Agder politidistrikt er familien til mannen orientert.

Det var hyttebuar Gunnar Gustavsen som melde frå om båten, melde Agderposten.

– Det var ein sjark, ein fiskebåt. Det verka som om motoren gjekk. Etter kvart begynte den å slå mot skjeret, sa han til avisa.

