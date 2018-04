Meteorologane åtvarar mot glatte vegar i Sør-Noreg

innenriks

Meteorologane melder at nedbør og temperatur nær null grader kan gi vanskelege køyreforhold frå tysdag kveld fram til onsdag morgon, særleg natt til onsdag og onsdag morgon. Dei rår trafikantane til å bruke dekk som passar til køyreforholda.

Varselet gjeld for Vestfold, Agder-fylka, Telemark, Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus, frå klokka 20 tysdag til klokka 9 onsdag.

Også i Hedmark og Oppland kan vêret påverke trafikken. Varselet her gjeld til klokka 10 onsdag. Ifølgje instituttet kan snø gi vanskelege køyreforhold frå tysdag kveld fram til onsdag formiddag. Det kan kome regn som frys på bakken lengst søraust i Hedmark onsdag morgon, ifølgje Meteorologisk institutt.

Vakthavande meteorolog Terje Alsvik Walløe ved Meteorologisk institutt ber bilistar vere merksame på at dei kan møte glatte vegar om dei skal ute å køyre om natta eller tidleg onsdag.

– Nedbøren kjem opp sørfrå på sein ettermiddag og kveld. No på dagen vil nedbøren smelte når den treffer bakken, men når sola går ned, kan den legge seg på nokre vegar, særleg inn i fylket. Då skal ein vere merksam på at det kan vere vinterglatt nokre stadar, seier han til NRK.

Dette vil likevel smelte bort tidleg på dagen onsdag.

– At vi får nokre vinterlege tilbakefall, skjer nesten kvart år. Når ein håpar det er vår, er det fort at det kjem slike tilbakeslag. Men vi ser ikkje nokon fleire no i første omgang, så det er nok siste gong på ei stund at det blir fare for glatte vegar, seier meteorologen.

