NVE om skredfaren: – Må ta omsyn i lang tid framover

Spesielt i Nord-Noreg har det vore mange snøskred i påsken. Skreda har ført til to dødsulykker. Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorats (NVE) skredvarsling er faren framleis betydeleg fleire stadar tysdag og onsdag.

– Folk må framleis vere forsiktige. Det er framleis krevjande forhold i fjellet. Svake lag i snødekket gjer at ein må vise omsyn i lang tid framover. Det gjeld særleg dei som er på tur, seier Ragnar Ekker, vaktleiar hos NVEs skredvarsling til NRK.

Ekker påpeikar at turgåarar må hugse på at dei kan utløyse skred også andre stadar enn der dei går.

Berre i Troms har nødetatane rykt ut til 25 snøskred i påska.

– Akkurat no er det rolegare vêr enn i påsken. Skredfaren i både Troms og Finnmark er avtakande, men forholda er framleis kompliserte. Folk må ikkje tru at skredfaren er over, seier Ekker.

Også på Voss og i Indre Fjordane vil skredfaren vere betydeleg onsdag.

