Politifolk sjeldan dømde for vald og maktmisbruk

innenriks

Tala er det Aftenposten som har henta frå Spesialeininga for politisaker. To fellande dommar av 174 saker svarar til 1,15 prosent domfelling.

Leiaren i forsvarargruppa, advokat Marius Dietrichson, reagerer på tala.

– Føresetnaden for tilliten til politiet er at eventuelle overtramp blir forfølgt. At maktmisbruk og vald har gitt straffereaksjon i 1 prosent av sakene, er overraskande lågt. Det burde ikkje vere så lett å avskrive 99 prosent av meldingane, seier Dietrichson.

Ifølgje Spesialeininga vart politiet meldt til saman 1.003 gonger i fjor. 41 av sakene enda med førelegg, tiltale eller påtaleunnlating. Det svarar til 4 prosent.

Dietrichson seier reaksjonsprosenten i saker mot vanlege folk ligg på omkring 50 prosent og seier at «det får ein til å lure». Sjefen for Spesialeininga, Jan Egil Presthus, meiner det ikkje er mogleg å samanlikne.

– Vi må hugse at oppgåva til Spesialeininga er å ta stilling til om det er grunnlag for straffansvar, ikkje om politiet har opptredd klokt, eller om eit oppdrag burde ha vore løyst annleis. Det skal mykje til for at utføringa av tenesta er så graverande at den fører til straff, fortel Presthus.

(©NPK)