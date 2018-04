Sanner reiser på integreringsturné – vil lære av gode eksempel

innenriks

Sanner besøkte foreininga tysdag som ein del av ein integreringsturné der statsråden vil lære av tiltak som fungerer.

– Det er viktig å løfte fram dei gode eksempla og lære av dei. Det finst mange gode eksempel på vellykka integrering, i barnehagar, skular, arbeid og lokalsamfunn, seier Sanner til NTB.

Og i det pakistanske miljøet finn ein nettopp slike eksempel, ifølgje Sanner, som viser til at det er få pakistanske barn som blir sendt ut av landet.

– Rapportar frå kompetansemiljø på integrering har peikt på at den pakistanske kulturforeininga bidrar til god dialog inn i miljøa. Når du skal få til både førebygging og åtferdsendringar er det viktig å samarbeide med slike foreiningar, for dei snakkar betre med dei det gjeld, seier Sanner.

Sanner skal besøkje om lag 12 stadar over heile landet, frå Kristiansand i sør til Bodø i nord, på integreringsturneen fram til sommaren.

Koranskular

Før jul skal regjeringa legge fram ein integreringsstrategi. Det overordna målet er at fleire skal lære norsk og komme raskare i jobb, men kampen mot negativ sosial kontroll er også svært viktig, understrekar Sanner.

Han nemner tvangsekteskap og det at barn blir sende til såkalla koranskular, for eksempel i Somalia.

– Vi veit at det er mange grunner til at barn frå minoritetsmiljøa blir sendt til Somalia og andre land. Det handlar dels om manglande tillit til norske institusjonar og at foreldre ønskjer at barna skal tilpassast deira kultur. Vi er krystallklare på at ingen skal sendast ut av landet mot sin vilje, seier Sanner, som avviser at ein slik praksis kan forsvarast med at intensjonane er gode.

– Dei pakistanske miljøa har lukkast betre enn ein del andre, konstaterer han.

Han meiner foreldrerettleiing og opplæring i verdiar som likestilling, ytringsfridom og barneoppseding må vektleggjast tidleg i integreringsprosessen.

Slutt på kursbonanza

For å sikre betre resultat i introduksjonsprogrammet, vil Sanner ha bukt med det han kallar «kursbonanza» og heller satse på det ein veit bidrar til å få folk i jobb. Tilbodet skal tilpassa den enkelte betre og kan bli utvida til inntil tre år, er eitt av forslaga.

På noregsturneen sin vedgår han at det kan dukke opp nokon dårlege eksempel også. Det er eit faktum at integreringsresultata i kommunane er svært forskjellige.

– Men i debatten om integreringspolitikk løftar vi ofte fram dei eksempla som ikkje fungerer, mens eg ser at vi også lukkast med mykje i Noreg, seier Sanner og viser til at det er mindre konfliktar i byane enn ein har sett i nabolandet Sverige.

Måndag 9. april reiser Sanner til Bodø, og utover våren står blant anna desse stadene på planen: Kongsberg, Drammen, Bergen, Ålesund og Molde, Lillehammer, Tønsberg og Kristiansand.

