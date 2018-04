innenriks

Kontraktane varer fire år og skal gjelde frå 1. oktober i år. Dei vil sysselsette omtrent 2.000 personar årleg, skriv Statoil i ei pressemelding tysdag morgon. Vidare blir det gitt opsjonar på å forlenge avtalane med inntil to år.

Avtalane omfattar 18 av Statoils plattformer på ti felt.

– Kontraktane gir grunnlag for eit tett og føreseieleg samarbeid. På den måten legg vi til rette for sikker og effektiv drift, seier direktør for innkjøp Pål Eitrheim i Statoil.

(©NPK)