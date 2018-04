Utleigereglar kan bli stramma inn

innenriks

Å forsterke tiltaka mot bustadspekulasjon og såkalla hyblifisering er blant løfta i regjeringsplattforma. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) meiner det kan vere naudsynt med endringar i lov eller forskrift for å hindre utleigarar i å dele opp allereie små leilegheiter i mindre einingar for å maksimere profitt.

– Det er moglegheiter i regelverket for å hindre hyblifisering, men reglene for dette kan oppfattast som uklare og vanskelege å bruke, skriv Mæland i eit svar på eit skriftleg spørsmål frå Kari Elisabeth Kaski i SV.

Mæland seier regelverket for eksisterande bygg er under revisjon, og at målet er å tydeleggjere reglane i eit høyringsforslag som skal sendast ut i år.

Departementet vurderer i tillegg om eigarseksjonslova bør få reglar som kan gi styret eller andre bebuarar verktøy til å forhindre uønskt hyblifisering av bustadseksjonar i sameige, opplyser ho.

Mæland viser til eit innspelsmøte som blei halde i januar, der det kom fram at hyblifisering skjer i moderat omfang i dei største byane, men at det ikkje er eit generelt problem i landet.

– Hyblifisering er derimot sett på som eit stort problem for bumiljøet og omgivnadane i dei tilfella det skjer, poengterer statsråden.

