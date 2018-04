Ekspertutval vil legge ned PP-tenesta 

innenriks

Ekspertutvalet vil knytte fleire av spesialpedagogane i PP-tenestene nærmare skulane og barnehagane. Det er professor Thomas Nordahl ved Høgskolen i Innlandet som har leidd ekspertutvalet.

Rapporten vart overlevert kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) onsdag.

Ekspertgruppa meiner at den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) og Statleg spesialpedagogisk støttesystem (Statped) er for langt unna skulane og barnehagane.

– Dei brukar ein relativt liten del av ressursane til direkte rettleiing og støtte til lærarar og andre tilsette i barnehagar og skular. Det er dessutan etablert tilvisingssystem som krev mykje av barnehagar og skular for å kunne få hjelp, heiter det.

Rapporten slår fast at tilbodet om spesialundervisning i dag er for dårleg. Mange barn og unge får hjelp altfor seint og annankvar elev som får hjelp, får det av ufaglærte. Systemet er ekskluderande, fordi dei som treng hjelp, blir tekne ut av klasserommet.

– Eigeninteresse

Ekspertane påpeikar at jo meir pengar som blir brukt på spesialundervisning, jo mindre går til ordinær opplæring.

– Det er god grunn til å hevde at praksisen fortset fordi det eksisterer eit stort system som har eigeninteresser i at systemet fortset, hevdar Nordahl og resten av ekspertpanelet, som også er svært kritiske til Statped:

– Dette systemet må ta sitt ansvar for at mange barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging ikkje har hatt eit tilfredsstillande tilbod. Trass i at Statped disponerer betydelege økonomiske ressursar, ser det ikkje ut til at dette i tilstrekkeleg grad har medført eit betre tilbod i barnehagar og skular, heiter det.

Meir hjelp i klasserommet

Blant forslaga frå ekspertane er obligatorisk kartleggingsprøve av leseferdigheiter og sosiale ferdigheiter rett etter skulestart. Dei som presterer dårlegast, skal få ekstra pedagogisk hjelp og støtte med ein gong, og hjelpa skal kome der barna er.

Kommunane bør få ei tverrfagleg pedagogisk rettleiingsteneste, og alle skular og barnehagar der det er barn og unge med spesielle behov, skal ha eit eige pedagogisk støttesystem.

Rapporten blir no sendt ut på høyring.

– Foreldre skal vere trygge på at barna deira får god oppfølging i både barnehage og skule, og vi må sørgje for at tilbodet blir betre. Dette er så viktig at vi må ha ei brei og grundig høyring før vi konkluderer. Vi må også sjå spesialundervisning i samanheng med andre tiltak i skulen, som for eksempel tidleg innsats, seier kunnskapsminister Sanner.

(©NPK)