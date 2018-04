Fleire utbrot av norovirus i helsevesenet

innenriks

Avdelingsdirektør Hanne-Merete Eriksen i avdelinga for resistens- og infeksjonsførebygging i Folkehelseinstituttet seier til Sykepleien at det er viktig at helsepersonell er på vakt.

Noroviruset gav mange påsketuristar magesjau i påska. Det vart konstatert smitte både på turistforeiningshytter og hotellanlegg. I fjor vart det meldt om 49 utbrot av norovirus på sjukeheimar og åtte på sjukehus, med i alt 819 sjuke.

Så langt i år er det meldt 518 sjuke til instituttet, med 29 utbrot av norovirus på sjukeheimar og 10 på sjukehus.

– Norovirus rammar både pleiarar og pasientar og får heilt klart konsekvensar. For dei aller fleste som vert ramma, inneber det akutt kvalme, oppkast og diaré, som varer frå ein til tre dagar. Men i nokre sjeldne tilfelle kan det også medføre meir alvorlege konsekvensar, seier Eriksen.

Viruset er vanleg på denne årstida. Nokre gonger kjem utbrota tidlegare, andre gonger seinare.

– Utbrot av norovirus i påska er ikkje spesielt, seier Eriksen.

