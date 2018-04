NOAS: Wara er eit spennande val

innenriks

– Wara var ein gong ein liberalar på alle område, også når det gjaldt innvandring. Eg håpar han vil tenkje nytt og annleis enn den skrekk- og skremselslinja som Sylvi Listhaug stod for, seier Austenå til NTB. Ho er spent på kva Wara vil bringe til torgs.

– Det er mange ting å ta tak i. Wara kan jo starte med å sjå på den avtalen som Noreg har underteikna med Russland, om at flyktningar må ha visum til Noreg for å krysse grensa, foreslår ho.

Ein av tinga den ferske justisministeren får på sitt bord, er å følgje opp avtalen som statsminister Erna Solberg (H) underteikna i New York i 2016 om å bidra til å finne løysingar for eit betre internasjonalt samarbeid for flyktningar.

– Dette må følgjast opp, også i Europa der diskusjonen nesten har stoppa opp. Det må finnast andre og betre løysingar enn stengde grenser og det å betale regime for å halde flyktningar unna. Vi treng nytenking på dette feltet, fastslår Austenå.

(©NPK)