PST åtvarar norske forskarar mot kinesiske kollegaer

Ved Noregs naturvitskaplege universitet (NTNU) i Trondheim er det eit merkbart nærvær av kinesiske forskarar og stipendiatar, skriv Universitetsavisa. Politiets tryggingsteneste (PST) i Trondheim ber forskarar om å vere oppmerksame på enkelte sider av utvekslinga i det akademiske samarbeidet.

Det er særleg forskarar frå land med det som vert omtalt om særleg aktive etterretningstenester det vert åtvara mot. Dette omfattar blant anna Russland, Iran, Pakistan, Nord-Korea og kanskje spesielt Kina.

– I fjor innførte kinesiske styresmakter ei eiga lov om at kinesiske borgarar pliktar å stå til disposisjon for myndigheitene når dei er på reise i utlandet. Det inneber at så lenge ein framleis har ei aktiv tilknyting til heimlandet, så er det forventa at ein er samarbeidsvillig, seier senioranalytikar Per Marius Frost-Nielsen til avisa.

PST vil ikkje gripe inn overfor forskingsmiljø, men seier dei er opptatt av at det er bevisst kor sårbar den akademiske fridomen kan innebere.

Det finst så langt ikkje konkrete eksempel på at gjesteforskarar frå Kina skal ha blitt kravd tenester for fedrelandet, men ifølgje tryggingstenesta er det opp til den enkelte institusjon og leiar å aktivt følgje med på kva slags kunnskap og teknologi doktorgradsstudentar og forskarar får tilgang til.

Det er spesielt det som vert kalla for «fleirbruksteknologi» og forsking som først og fremst har sivilt formål, men som også kan brukast militært, som det er retta merksemd mot.

