PST meiner fleire av framandkrigarane frå Noreg er drepne i Syria 

innenriks

Tidlegare har Politiets tryggingsteneste (PST) operert med omtrent 20 drepne. No er talet oppjustert med ti, skriv Nettavisen.

Av dei 100 meiner PST at 40 har returnert til Noreg, og at 30 framleis er i Syria eller Irak. Seniorrådgivar Martin Bernsen opplyser at situasjonen er usikker, og tala er derfor omtrentlege. Fleire av dei attverande kan vere drepne.

Få framandkrigarane har vendt tilbake til Noreg. Det kan kome av at dei er døde, at det er vanskeleg å komme seg ut eller risikoen for lang fengselsstraff i Noreg, forklarer Bernsen.

PST kjenner til ti kvinner som har dratt frå Noreg for å slutte seg til kalifatet til IS. Tidlegare er det omtalt at det er født ti barn med norsk tilknyting der. Bernsen trur det talet også er høgare no.

(©NPK)