Sandberg ute av tenkjeboksen

innenriks

Frp-veteranen Per Sandberg er i dag fungerande justis-, beredskaps- og innvandringsminister i tillegg til å vere fiskeriminister. Før påske varsla Sandberg at han ville bruke høgtida i tenkjeboksen. For jobben som justisminister på permanent basis ville bli hans dersom han ønskte den, etter det NTB fekk opplyst frå fleire hald.

Dersom Sandberg blir ny justisminister, må ein ny fiskeriminister på plass. Etter det NTB forstår ligg det ikkje an til større endringar i denne omgang.

Det er munnleg spørjetime på Stortinget onsdag, og statsråd på Slottet er venta å bli halde etter klokka 12 ein gong.