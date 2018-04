Solberg ber First House om å vere open om kundelister

innenriks

– Regjeringa kan ikkje gå inn og endre på privatrettslege forhold, understreka statsminister Erna Solberg då ho fekk spørsmål om kundelistene til Tor Mikkel Wara frå tida hans i First House.

Akkurat som Sylvi Listhaug kjem Wara frå ei stilling i dette konsulentselskapet.

– Dei har hatt kundar som har krav på konfidensialitet, det kan vi frå regjeringa ikkje endre på. Det same ville vore tilfelle viss ein advokat blei justisminister, sa Solberg, som også la til at alle statsrådar sjølv har ansvar for å tenkje over habilitetsspørsmål.

Tryggande svar

Ho bad samtidig First House om å vere open om sine kundelister, og opplyste at ho og Wara hadde snakka om temaet og om han har hatt kundar som kan komme i konflikt med stillinga hans som justisminister.

– Hovudbiletet er at eg har fått tryggande svar på at det er i liten grad snakk om kryssende forhold, slo Solberg fast.

First House offentleggjorde onsdag ettermiddag ei liste over kundeforhold Wara har hatt som er allment kjent eller kundar som har akseptert offentleggjeringa.

Brei erfaring

Solberg nytta også høvet til å ønske Wara velkommen tilbake til rikspolitikken, og fortalde at ho sat saman med han i finanskomiteen i hennar første tid på Stortinget.

– Politikarar har ofte blitt kritisert for å ha for lite erfaring frå arbeidslivet, no får vi ein statsråd som har brei erfaring, sa Solberg.

Ho meiner at Wara har ein stor jobb føre seg i eit departement med høg aktivitet og eit klart mål om å gjere Noreg endå tryggare.

– Nærpolitireforma, styrkinga av beredskapen og nye helikopter er alle store oppgåver, og vi skal jobbe med uforminska kraft framover for å styrkje beredskapen. Vi står også overfor aukande truslar spesielt innan IKT og cyberterrorisme, sa Solberg.

