Stadig fleire ekstremt overvektige pasientar

– Tidlegare hadde vi store pasientar av og til. Det vi no ser, er at vi oftare får pasientar som er ekstremt overvektige, seier HMS-sjefen ved St. Olavs hospital i Trondheim, Cathrine Valla, til Adresseavisen.

Gruppa ekstremt overvektige inneber pasientar over 250 kilo, opplyser Valla. Ho seier at aukande overvekt blant pasientar gjeld ved sjukehus over heile landet.

I HMS-rapporten for St. Olav i fjor er auken av desse pasientane trekt fram som ei av utfordringane for dei tilsette.

– Fordi det er ei pasientgruppe som stiller krav til at vi har rett utstyr for å vareta pasientane på ein god og verdig måte, seier Valla.

I januar tok ambulansetenesta i bruk ein intensivambulanse som er romslegare, med ei båre som toler større belasting.

– Ei vanleg båre toler 150 kilo. Denne båra toler 318 kilo, seier Stein Roger Nilsen, fagutviklar i ambulansetenesta.

Prosjektansvarleg for Helseundersøkinga i Nord-Trøndelag, Vegar Rangul, bekreftar ein betrakteleg vektauke frå 1987 til 2007, spesielt blant menn i aldersgruppa 30–40 år.

– Første gong vi målte, var halvparten av mennene over normalvekta. 20 år seinare var delen auka til 75 prosent.

