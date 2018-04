80 miljømillionar fordelt over heile landet

innenriks

I statsbudsjettet i år er det sett av 65 millionar kroner til tiltak mot marin forsøpling. I tillegg er det løyvd 15 millionar kroner for utgifter i 2019 til prosjekt som går over fleire år.

– Det er veldig stor interesse for desse midlane og ikkje minst rundt marin forsøpling. Det er vi svært glade for. Engasjement og initiativ er viktige bidrag for å få bukt med eit stadig større miljøproblem, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Stor interesse

Interessa for å få midlar til slike tiltak er stor. Det kom inn søknader på til saman over 320 millionar kroner til 161 ulike prosjekt. 71 av desse søknadene er innvilga.

– Vi ser at veldig mange engasjerer seg mellom anna med å rydda i strendene. Marin forsøpling er eit raskt aukande globalt miljøproblem. Dette tek Noreg tak i både internasjonalt og nasjonalt, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Støtta har gått til både private firma, frivillige organisasjonar og stiftingar. Dei fleste tiltaka som har fått støtte dreier seg om opprydding og bortkøyring av søppel i skjergarden og langs strender over heile landet.

Vidt spekter

I indre Oslofjord har eit pilotprosjekt fått støtte til eit tiltak som vaskar vekk groe under fritidsbåtar gratis. Mikroplast frå botnstoff på båtar er eit stort forureiningsproblem, og ved å vaska båtane på denne måten slepp ein å bruka miljøfarleg botnstoff.

Fotballturneringa Norway Cup har fått støtte til ein strandryddekonkurranse under arrangementet i år, mens Svalbard friluft og AECO skal rydda strender på Svalbard.

Andre organisasjonar og bedrifter har fått støtte til å dykka for å fjerna tapte fiskereiskapar på havbotnen og for å dykka etter søppel som er kasta på havbotnen.

Vidare er det gjeve støtte til førebyggjande arbeid for å informera om marin forsøpling og konsekvensane av dette både ved besøk på skular, bedriftsbesøk og produksjon av informasjonsmateriell.

(©NPK)