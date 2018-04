Avgrensa optimisme i Rederiforbundet

innenriks

Det viser konjunkturundersøkinga til Rederiforbundet. Dermed er optimismen langt større i år enn i fjor. Berre 23 prosent trur resultatet blir dårlegare i år enn i fjor, noko som er ei halvering frå for eitt år sidan.

– Vi ser positive utviklingstrekk i marknadane framover. Likevel ser vi at også 2018 blir eit krevjande år for dei av medlemmene våre som er involvert i offshore olje- og gassaktivitetar. Høgare ratar og auka aktivitet vil vera avgjerande for å sikra berekraftig lønsemd i denne verdikjeda, seier administrerande direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund.

– Det er viktig å hugsa at ein stor del av dei reiarlaga som no varslar betre driftsresultat i 2018, kjem frå svært låge nivå i 2017, og at dette ikkje nødvendigvis betyr at reiarlaget går i pluss, held Solberg fram.

Reiarlaga ventar i 2018 ein sysselsetjingsvekst på 1.700 personar. Det skjer etter at reiarlaga måtte seia opp eller permittera 3.100 tilsette i fjor. Samtidig blei det i fjor tilsett 2.800 personar.

– Skipsfarten og maritim næring er i endring, og vi treng ny kompetanse og kloke hovud frå eit breitt spekter av profesjonar som kan bidra til utvikling og omstilling, seier Solberg.

(©NPK)