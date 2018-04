Forbrukarrådet ber Datatilsynet undersøkja Facebook

innenriks

Bakgrunnen er opplysningar om at data som høyrer til opp mot 87 millionar brukarar, blant dei potensielt 37.000 nordmenn, har blitt henta ut frå Facebook utan samtykke. Dataa skal deretter ha blitt selde vidare og nytta til andre føremål enn det om er oppgjeve.

– Facebook har ikkje verna dataa til brukarane, og heller ikkje sett i verk nødvendige tiltak for å retta opp situasjonen då selskapet blei klar over tilhøva i 2015, slår fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukarrådet fast.

– Vi krev at Facebook fortel Datatilsynet i kva grad norske brukarar er ramma, og at tilsynet eventuelt set i verk nødvendige tiltak for å ansvarleggjera selskapa, viss desse har brote norsk og europeisk personvernlovgjeving, seier Myrstad.

(©NPK)