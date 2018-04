Forhandlingane i gang i staten

innenriks

I skuggen av meklinga i privat sektor, starta partane i staten sine forhandlingar torsdag klokka 10.

Forhandlingar om lønn og om korleis lønnstillegga skal fordelast er dei viktigaste sakene i oppgjeret i år, etter at partane i offentleg sektor tidlegare i vinter vart einige om ein ny offentleg tenestepensjon.

Auka lønn

Blant dei fire hovudsamanslutningane LO, Unio, YS og Akademikerne i statleg sektor er det klare forventningar om eit merkbart lønnsløft i år.

– Vi krev reallønnsvekst til alle, fastslår leiar Egil André Aas i LO Stat.

– Etter fleire magre år er det no rom for ein solid reallønnsvekst, seier Akademikernes forhandlingsleiar Anders Kvam til NTB.

– Oppgjeret må bidra til å redusere lønnsgapet mellom grupper med høgare utdanning i staten og tilsvarande grupper i privat sektor, seier Petter Aaslestad i Unio stat.

– No må vi ha reallønnsvekst og auka kjøpekraft etter to magre år, seier Pål N. Arnesen i YS Stat.

Ueinige om fordeling

Like samkøyrde er organisasjonane ikkje når det gjeld korleis lønnspotten skal fordelast. Akademikarane står på sitt faste krav om at det dette bør skje lokalt ute i verksemdene, mens LO Stat krev at det meste blir fordelt sentralt.

Avstanden mellom Akademikarane og dei andre samanslutningane i staten LO, YS og Unio er så stor på dette punktet, at staten i 2016 bestemte seg for å inngå to tariffavtalar – éin med Akademikarane og éin med dei tre andre.

Kvam seier erfaringane etter to år med eigen tariffavtale er gode.

– Vi opplever at det er ei skikkeleg revitalisering av lokale prosessar og lokale forhandlingar, så vi er godt fornøgde med det, seier han.

Kvam poengterer at statlege arbeidsgjevarar treng lokal handlefridom til å bruke pengane slik dei meiner er best.

– Usolidarisk

LO Stat er bekymra for at ei utvikling med stadig meir lokal fordeling vil svekkje innverknaden til arbeidstakarorganisasjonane og uthole streikeretten.

– Lokalt har dei ikkje høve til å streike dersom dei er ueinig i fordelinga av potten. Dermed misser vi eitt av dei viktigaste verkemidla vi har, seier Aas.

Staten har i fleire år ønskt, som Akademikarane, å flytte meir av lønnsdanninga over til lokalt nivå. LO stat meiner dette har gitt ein negativ lønnsvekst for mange grupper.

– Dei siste åra har dei lokale pottane vore rekordstore, men vi får samtidig signal om at fleire tilsettegrupper ikkje har fått ei einaste krone av desse pengane. Dei får berre det vesle sentrale tillegget vi har fått gjennom, seier Aas.

Han meiner eit større lokalt innslag i lønnsdanninga vil gi arbeidsgivarane meir makt og true streikeretten så vel som kampen for meir likelønn.

Ikkje heilt pensjonsfritt

Sjølv om det vart semje om ein ny offentleg tenestepensjon tidlegare i år, er ikkje statsoppgjeret fullstendig pensjonsfritt.

– Vi krev at all lønn, også variable tillegg, skal telje med i pensjonsgrunnlaget. Det vil seie at det skal bereknast pensjon av alt du tener, også eventuelle tillegg. I dag er det ei avgrensing på dette når det gjeld tillegg utover regulativlønn, og dette finn vi urimeleg, seier Pål N. Arnesen i YS Stat. Denne avgrensinga vart ikkje behandla då partane vart einige om ny pensjonsordning for staten tidlegare i år.

LO, YS, Unio på den eine sida og Akademikarane på den andre vil forhandle med staten i to parallelle oppgjer dei nærmaste vekene. Forhandlingsfrist går ut 30. april ved midnatt.

Oppgjeret i kommunesektoren og Spekter-område startar neste veke, høvesvis 11. og 13. april.

