Gartnerhallen-tiltalte dømde til fengsel og 48 millionar i erstatning

Begge er dømde til å betala Gartnerhallen 48,2 millionar kroner i erstatning for økonomisk tap, skriv Dagens Næringsliv.

Den tidlegare rekneskapssjefen har innrømt å ha utbetalt om lag 49 millionar kroner frå frukt- og grøntselskapet urettmessig, og har erkjent straffskuld for grovt underslag.

Det aller meste av pengane blei betalt til den meddømde bonden, mens rekneskapssjefen sjølv beheldt 3,3 millionar kroner. Bonden vedgjekk ikkje straffskuld for heleri, og meinte utbetalingane var lån. Han vedgjekk likevel straffskuld for ein mindre tiltalepost om forsikringsbedrageri. Han avviste at han hadde utsett den tidlegare rekneskapssjefen for utilbørleg press.

Om den tidlegare rekneskapssjefen skriv Oslo tingrett:

– Underslaget er utvilsamt grovt, både fordi verdien av det underslåtte, 49 millionar kroner, er stor, og fordi underslaget er gjort ved brot på den spesielle tilliten som følgde med stillinga hans som rekneskapssjef.

Tingretten har nokolunde dei same formuleringane om bonden, og viser særleg til at han visste at verdien av det han medverka til å underslå er stor. Retten legg dessutan vekt på at underslaget har gått føre seg over lang tid.