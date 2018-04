LO Stat vil ha mindre til leiarane i  tarifforhandlingane i år

innenriks

Mens tilsette i staten generelt kom dårlegast ut av lønsoppgjeret i fjor, med ein lønsvekst på 2,3 prosent, viser tala frå Teknisk berekningsutval (TBU) at toppleiarane i staten auka løna med 5,5 prosent frå 2016 til 2017, skriv Fri Fagbevegelse.

Dei siste ti åra har dei 188 statsleiarane som er med i statistikken, hatt ei gjennomsnittsløn på nesten 1,3 millionar kroner. I same periode har lønsveksten vore på 5,2 prosent.

– No må staten sjå til at det ikkje endå ein gong blir leiarane som karar til seg mest pengar, seier LO Stat-leiar Egil André Aas. Han meiner at utviklinga er ein direkte konsekvens av at store deler av pengepotten er delt ut lokalt.

– Då har vi ikkje lenger ein overordna kontroll over korleis pengane blir fordelt. Den største delen av potten må fordelast sentralt, strekar han under overfor Fri Fagbevegelse.

Frist for partane til å bli einige oppgjeret i år er ved midnatt 30. april. Forhandlingane starta torsdag og eitt av hovudpunkta i forhandlingane er reallønnsvekst og fordeling av lønstillegga.

SV føreslo i fjor å innføra lønstak for statlege leiarar og ville forby leiarlønningar i staten som oversteig løna til statsministeren på rundt 1,6 millionar kroner. I november i fjor var det heile 143 statsleiarar som hadde høgare løn enn statsministeren.

Forslaget blei behandla i Stortinget før påske, men blei ikkje vedteke.

