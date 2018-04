Metoo-offer skal sleppe å ta saka til domstolen

innenriks

Det betyr at Likestillings- og diskrimineringsnemnda frå neste år skal få makt til å gi oppreising og erstatning i slike saker.

– Eit historisk gjennomslag, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

– Personar som blir utsette for seksuell trakassering, må i dag ta saka til domstolane. Det er kostbart både økonomisk og personleg, og det endar svært sjeldan med dom. Derfor får vi no gjennomslag for å tette dette holet i rettssikkerheita for kvinner og sørgje for at det er overgriparen som må bere ansvaret for sine handlingar, ikkje offeret, seier han.

I tillegg kan arbeidsgjevarar haldast ansvarleg.

Likestillingsombod Hanne Bjurstrøm har tidlegare slått fast at offer for seksuell trakassering i praksis ikkje har hatt eit rettsvern, og ho har støtta forslaget om eit lågterskeltilbod.

Tre punkt

Det var SV og Raudt som før jul kom med kvar sine representantforslag om tiltak mot seksuell trakassering i kjølvatnet av metoo-kampanjen.

Torsdag leverte familie- og kulturkomiteen si innstilling. Det er full semje om tre forslag:

* Styrkje rettleiings- og hjelpetilbodet til personar som blir utsette for seksuell trakassering. Tilbodet skal takast hand om av Likestillings- og diskrimineringsombodet.

* Sikre at seksualundervisninga i skulen inkluderer grensesetting og respekt av andre sine grenser.

* Avklare korleis spørsmål om seksuell trakassering skal takast inn i Elevundersøkinga eller andre relevante undersøkingar i skulen.

Haldningar

– Haldningar knytt til eigne og andres grenser og respekt for andres kropp blir sett tidleg, derfor er det viktig at vi i skulen snakkar om dette i seksualundervisninga, seier Øvstegård.

– Det trengst meir kunnskap om seksuell trakassering på kvar enkelt skule, noko eit spørsmål om dette i Elevundersøkinga kan bidra til, seier han.

