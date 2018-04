Plan for oljefeltet Fenja i Norskehavet godkjend

innenriks

– Fenja er eit godt døme på nytten av framleis høg leiteaktivitet på norsk sokkel. Feltet blei funne så seint som i 2014 og partnarskapet har allereie lykkast med å modna fram eit lønsamt prosjekt. Dette vil bidra til å halda oppe aktivitetsnivået i industrien, til å skapa arbeidsplassar og store ringverknader i samfunnet elles, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Feltet heitte tidlegare Pil og Bue og blir bygd ut med to havbotnrammer og seks brønnar som skal koplast opp mot Njordfeltet. Dei utvinnbare reservane til Fenjafeltet er rekna til om lag 100 millionar fat oljeekvivalent.

Oljefeltet ligg i utvinningsløyve 586 på Haltenterassen i Norskehavet, om lag 35 kilometer sørvest for Njordfeltet og 120 kilometer nord for Kristiansund.

VNG Norge AS er operatør på feltet med 30 prosent, mens Point Resources AS og Faroe Petroleum Norge AS har høvesvis 45 og 25 prosent. Partnarskapet skal investera 10,2 milliardar kroner i feltet.

Planlagt produksjonsstart er i 2021 og produksjonsperioden er 16 år.

