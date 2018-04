Rekordmange sona i fengsel i 2016 – valden aukar

innenriks

På ein gjennomsnittsdag i 2016 sat det 2.964 personar i norske fengsel, noko som er ny rekord. Av desse sona 2.774 personar ein fengselsdom, 89 ein forvaringsdom, mens 100 personar sona for ubetalte bøter. Samla sett er dette 3,6 prosent fleire enn året før og heile 7,7 prosent fleire enn i 2014, viser tal Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

SSB opplyser at tala blir trekte opp av at fengselet Norgerhaven i Nederland var ein del av Kriminalomsorga gjennom heile 2016.

Tala viser elles at fleire blir fengsla etter dommar for vald og mishandling. I 2016 var det 1.660 nyinnsettingar for soning i anstalt etter dom for vald og mishandling, nesten 8 prosent fleire enn året før. Auken kjem etter dommar for både grov kroppsskade og mishandling i nære relasjonar.

I 2016 var det betydeleg færre varetektsfengslingar på grunn av brot på utlendingslovgjevinga. Dermed var det i 2016, for første gong i den femårsperioden SSB har tal på dette, fleire varetektsopphald for norske statsborgarar enn for ikkje-norske statsborgarar.

