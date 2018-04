Selskap bak Skottland-kabel positiv til Statnett som investor

innenriks

Stortinget har stemt for at Noreg skal slutte seg til energimarknadspakka til EUs energibyrå Acer. I avtalen heiter det at Statnett skal ha monopol på alle utanlandsforbindelsar.

Selskapet Northconnects planlagte undersjøiske kraftkabel til Skottland kan likevel bli bygd ved at Statnett går inn på eigarsida, og NorthConnect er open for løysinga, skriv Klassekampen.

– Vi har vore førebudd på at det kunne bli aktuelt med samarbeidspartnarar utover den eksisterande eigarstrukturen. Å få inn Statnett vil vere ok sett frå vår side, og vi er positive til å finne løysingar, seier styreleiaren i selskapet, Odd Øygarden, til avisa.

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandlar for tida konsesjonssøknaden til NorthConnect. Olje- og energidepartementet vil ikkje svare på kva som vil skje om NorthConnect får konsesjonen innvilga.

Statnett ønsker ikkje å svare Klassekampen om det kan bli aktuelt for selskapet å gå inn i Northconnect-prosjektet.

