TV 2 opnar opp om del tilsette i Bergen

I ein tabell som tidlegare har vore sladda i dokumenta Kulturdepartementet har offentleggjort, men som TV 2 sjølv har valt å offentleggjere, går det fram kor mange tilsette TV 2 har i Noregs to største byar, skriv Dagens Næringsliv.

På nyheitsområdet totalt er det 140 tilsette, av dei 87 i Bergen. Dette svarar til ein «Bergens-del» på 62 prosent. I hovudkanalen er 122 av totalt 236 tilsette lokalisert i Bergen. Det svarar til ein Bergens-del på 52 prosent.

Bakgrunnen for at TV 2 no vel å gå ut med detaljerte opplysningar om kor dei tilsette jobbar, er at selskapet har fått kritikk, blant anna i Bergens Tidende, for ikkje å ha offentleggjort tala. TV-kanalen ville ikkje dele opplysningane fordi dei meinte denne type informasjon var konkurransesensitiv.

Selskapet søkjer om inntil 135 millionar kroner i årleg statsstøtte, mot å behalde hovudkontoret i Bergen.

TV 2 var einaste søkjer då Kulturdepartementet lyste ut avtale om kommersiell allmennkringkasting i 2017. Eit sentralt krav er at majoriteten av redaksjonelle avgjerder skal takast i ein hovudredaksjon minst 10 mil frå Oslo.

Kontrakten skulle eigentleg vere klar i desember, men prosessen er kraftig forseinka.

