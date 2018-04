Barneministeren vil blinka ut kommunar som ikkje følgjer opp fosterbarn

innenriks

– Vi innfører no eit trafikklyssystem som tydeleg vil visa kva kommunar som sviktar. Det vil gjera det tydeleg kva kommunar som ikkje tek vare på tilsynet med barn i fosterheim, seier Helleland til VG.

Bakgrunnen for det nye systemet for oppfølging er ei kartlegging VG gjorde i februar, som viste at kvart fjerde fosterbarn ikkje får det talet tilsyn lova krev at dei skal ha. I 2016 ramma dette 2.100 barn.

Kommunane er pålagt å føra tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig, og minimum fire gonger i året. Gjennomgangen viste at minst 242 kommunar sviktar i tilsynet av fosterbarna. I minst 71 kommunar har over halvparten av alle fosterbarna ikkje fått nok tilsyn, og i eit tital kommunar har tilsynet svikta for alle barna kommunen har ansvaret for.

Trafikklyssystemet som no skal innførast, vil i praksis innebera at det blir utarbeidd halvårlege oversikter og vurderingar av korleis ulike kommunar følgjer opp fosterbarn. Kva som skal til for at det skal lysa «raudt», er førebels uavklart.

– Å stå på den «raude lista» vil ikkje vera spesielt attraktivt for nokon ordførarar eller rådmenn, seier Helleland.

(©NPK)