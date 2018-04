Frp hardt ut mot Høgre-forslag om auka bilavgift

innenriks

I ein resolusjon som skal behandlast på Høgres landsmøte, blir det foreslått å auke eingongsavgifta. Men etter det NTB erfarer, ligg det ikkje an til at forslaget vil få fleirtal.

Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad meiner å auke eingongsavgifta vil vere brot på den politiske plattforma.

– Der står det at vi skal legge avgiftene om i ei meir miljøvennleg retning og ikkje auke inntektene til staten. Dette står heilt klart i plattforma, og det bind Høgre og Venstre frå å gå i den retninga her, seier Njåstad til Bergens Tidende.

Finanskomiteens leiar og finanspolitisk talsmann i Høgre, Henrik Asheim, meiner «Høgres landsmøte i ro og mak må få vedta sin primærpolitikk, akkurat slik Frp skal gjere i sitt landsmøte seinare i år».

– Gjensidig respekt

– Suksessen med samarbeidet mellom dei borgarlege partia er at vi har gjensidig respekt for dei politiske primærstandpunkta til kvarandre. Likevel har vi dei siste fem åra vist at vi saman finn gode løysingar til det beste for Noreg, seier Asheim til NTB.

– Det er uaktuelt for oss å gå i den retninga Høgre vil. Berre fordi fleire vel seg meir miljøvennlege bilar, så skal ein hente inn pengar frå folk på andre måtar? Det går ikkje. Vi skal sette ned avgifter, ikkje auke dei, seier Njåstad.

9 milliardar mindre

Statsminister Erna Solberg har sagt dette om forslaget:

– Vi har 9 milliardar kroner mindre i inntekt på statsbudsjettet frå eingongsavgifta. Av og til treng ein skatteinntekter, sa Solberg til NRK. Men det er ikkje fastslått kor mykje eit forslag til auke av ei slik avgift vil motsvare – om det blir fleirtal på landsmøtet.

Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter seier statsministeren ikkje er tilgjengeleg for nokon kommentarar før landsmøtet opnar fredag.

– Knapt ha ein effekt

På oppdrag frå NAF har Transportøkonomisk Institutt rekna på korleis auka eingongsavgift påverkar nybilsalet. Det vil ha marginal effekt, slår NAF fast i ei pressemelding.

– Her må dei (Høgre) tenkje seg om to gonger og ikkje gå for eit forslag som vil ramme dei som enno ikkje har fått ta del i elbilbonanzaen, seier NAFs kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

(©NPK)