Frp vil forby bønnerop frå moskear

I forslaget frå Buskerud Frp blir det vist til at det er etablert ordningar der moskear har lov til å spreia bønerop over høgtalarar i byar.

«Dette opplevast som sjenerende og upassende for svært mange. I Norge har vi religionsfrihet, det bør også gjelde retten til og ikke bli utsatt for bønnerop i det offentlige rom. Fremskrittspartiets landsmøte vil at det ikke tillates bønnerop frå trossamfunn i det offentlige rom », heiter det i forslaget frå fylkespartiet.

Landsstyret i partiet har innstilt på at resolusjonen blir tilrådd ifølgje landsmøtepapira på heimesidene til partiet.

Innvandringspolitisk talsperson i partiet, Jon Engen-Helgheim, som er vald inn på Stortinget frå Buskerud, seier til VG at han reknar med at forslaget blir vedteke på landsmøtet.

– Eg har sett at det i fleire kommunar er gjeve løyve til det. Det som er viktig i denne typen politikk, når det gjeld nikab, burka og bønerop, er å setja rammer før det blir eit problem, seier han.

Styreleiar Arshad M. Jamil ved Oslo-moskeen Islamic Cultural Center ser ikkje heilt poenget.

– Når det gjeld bønerop, brukar vi app i 2018. Vi brukar ikkje bønerop for å tilkalla folk, seier han.

