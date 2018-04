Grunnskulane skal få betre opplæring i førstehjelp

innenriks

– I Danmark blir 500 personar redda av førstehjelp årleg, i Noreg blir 300 personar redda. Det er for få, seier Michaelsen til NRK.

Ho er i Tromsø for å lansere «Prosjekt nasjonal førstehjelpsopplæring i grunnskulen». Målet for den nye satsinga er at barn og ungdommar skal lære grunnleggjande førstehjelp allereie i grunnskulen.

– Det er veldig viktig at vi får ut basiskunnskap om å redde liv. Å kunne førstehjelp gir også sjølvtillit og meistringskjensle. Ungane veit at dei kan gripe inn og ta ansvar, seier ministeren.

Helsestyresmaktene har sett i gang prosjektet saman med Landsforeningen for hjarte- og lungesjuke (LHL).

Tolvåringane Sigrid Magnussen Eltoft og Ane Torbergsen frå Slettaelva skole i Tromsø har deltatt i eit pilotprosjekt dei siste månadane og seier dei har lært mykje.

– Viss nokon er medvitslaus, så veit vi kva vi skal gjere, det visste vi ikkje før, seier dei to til kanalen.

(©NPK)