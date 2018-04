Norsk kvinne fengsla i Kina – skulda for laksesmugling

innenriks

Ho er varetektsfengsla i 30 dagar med brev- og besøksforbod, sikta for å ha smugla laks for mellom 150 og 180 millionar kroner inn i Kina, melder Fiskeribladet.

– Utanrikstenesta er kjent med at ein norsk borger er fengsla i Kina. Vedkommande blir tilbydd konsulær bistand i samsvar med fast praksis og gjeldande rammer for bistand til fengsla norske borgarar i utlandet, seier kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet til Fiskeribladet.

Kvinna har ifølgje Fiskeribladet tidlegare vore busett i Bergen. Ho skal vere gift med ein nordmann og ha både norsk og kinesisk statsborgarskap.

Kina meiner å ha avslørt omfattande smugling av norsk laks frå Vietnam til Kina. Totalt er laks for 720 millionar kroner stoppa på grensa. Kinesiske styresmakter opplyser at det er svært mykje norsk frosen laks i tollbeslaga. Fisken er sendt med fly til Vietnam og er blitt smugla inn til Kina med båt til byane Guangzhou, Shanghai, Shenzhen og Beijing.

Salmar-sjef Trond Williksen meiner selskapet ikkje har gjort noko gale. Han seier at det etter deira syn ser ut til at all eksport frå selskapet har skjedd i samsvar med gjeldande reglar og med dei nødvendige lisensar i orden.

