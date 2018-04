Par sikta for valdtekt av mindreårig jente i Aust-Finnmark

innenriks

Dei to er sikta for valdtekt av ei jente under 14 år i ein kommune i Aust-Finnmark, skriv Dagbladet. Paret er sambuarar, ifølgje avisa.

– Dei er siktet for valdtekt av barn under 14 år. I etterforskinga vil vi vurdere om det blir aktuelt å skjerpe til grov valdtekt av barn under 14 år, som har ein strafferamme på 21 år, seier politiet til Dagbladet.

Politiet i Finnmark har i tillegg sikta 15 personar i ein aksjon retta mot nedlasting av datamateriale som viser overgrep og seksualiserte framstillingar av barn.

Personane er frå heile Finnmark, tidlegare ukjent for politiet og er i hovudsak menn i alderen 26 til 72 år.

Ifølgje Sør-Varanger Avis vart dei to fengsla i fire veker i Aust-Finnmark tingrett rett før påske.

Politiet aksjonerte mot eit titall bustader i Finnmark onsdag 21. mars, skriv iFinnmark. Paret vart arrestert under denne aksjonen.

Avisa skriv at det vart gjennomført samtidige aksjonar i fleire kommunar i både aust- og vestfylket. Det skal ha blitt tatt beslag i ei rad datamaskiner med overgrepsmateriale under aksjonen.

Strafferamma for oppbevaring av overgrepsmateriale er tre års fengsel.

