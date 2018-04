Regjeringa foreslår Noregs nye fylkesnamn

innenriks

Av forslaget går det fram at det som i dag er dei to nordlegaste fylka, også vil få dei samiske namna Romsa ja Finnmárku og Tromssa ja Finmarkku. Vidare blir det foreslått at Trøndelag fylke skal få eit samisk parallellnamn – Trööndelage.

– For å legge til rette for ei smidig gjennomføring av samanslåinga, bør dei nye fylkesnamna fastsetjast så raskt som mogleg, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding.

Bakgrunnen er stortingsvedtaket 8. juni i fjor om samanslåing av 13 fylkeskommunar til 6 fylkeskommunar.

– Det har vore eit mål for meg at fylkestinga sjølv kjem fram til eit namneforslag med god lokal forankring, seier Mæland.

Avgjerda omfattar samanslåinga av fylkeskommunane Vest-Agder og Aust-Agder, Buskerud, Akershus og Østfold, Telemark og Vestfold, Hordaland og Sogn og Fjordane, Oppland og Hedmark og Troms og Finnmark.

– Det nye namnet blir viktig når fylkeskommunane skal byggje ein ny felles identitet. Omsynet til det kommunale sjølvstyret har vege tungt, men vi har også gått nøye gjennom anbefalingane frå Språkrådet om namneval. Når fylkeskommunane er blitt einige om eit nytt namn og valt skrivemåte, har dette vore avgjerande for regjeringa, seier statsråden.

(©NPK)