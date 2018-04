Støre lovar grep mot barnefattigdom

innenriks

– Ein god barndom varer heile livet, men ein dårleg barndom kan vare like lenge. Derfor er det vår plikt å gjere alt vi kan for å gi mange fleire ein barndom som er så god at den varer livet ut, seier Arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre til Dagsavisen.

101.000 barn under 18 år budde i eit hushald med vedvarande låg inntekt i 2016, ifølgje tal Statistisk sentralbyrå la fram denne veka. Det utgjer 10,3 prosent av alle barn og er ein auke på 0,3 prosentpoeng frå året før. Barn med innvandrarbakgrunn er i fleirtal med 54,5 prosent.

På spørsmål om kvifor barnefattigdommen aukar, svarar Støre:

– Det er eit uttrykk for at forskjellane aukar i Noreg. Sterke krefter verkar i den retninga – barn og unge blir ramma av det. Arbeidslinja er veldig viktig, men det kan ikkje vere heile svaret.

No varslar han eit eige utval som skal gå gjennom Aps oppvekstpolitikk.

– Eg vil at dette skal leie fram til ein debatt på landsmøtet som skal gi oss eit oppvekstpolitisk manifest der vi skal fremme forslag til endringar og forbetringar på dei områda der politikken kan gjere noko, seier Støre.

Men dette vil koste, varslar han.

– Vi må vere ærlege på at vi er nøydde til å finne nye svar, og vi må vere like ærlege på at det kjem til å koste.

Ap-leiaren vil ikkje sjå bort frå ein auke av barnetrygda, men han trur ikkje det er heile svaret.

– Det viktigaste er at foreldra kjem i arbeid, og at vi har sterke fellesskap som gjer at desse barna ikkje fell utanfor, men at dei blir løfta opp, seier han.

