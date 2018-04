Streik gjev busstopp i fleire store byar

innenriks

Rundt 29.000 LO-medlemmer og 6.000 YS-medlemmer innan transport, matvareindustri, spedisjon og reinhald blir tekne ut i streik om det ikkje blir semje med motparten NHO.

For allmenta er det kanskje innan transportsektoren at konsekvensane bli merk mest med ein gong. I tillegg til busslinjer i og rundt store byar som Oslo, Drammen, Sandnes og Stavanger, blir ei rekkje ferjesamband ramma.

Buss-stopp

LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet har til saman varsla plassoppseiing for fleire enn 2.000 bussjåførar i selskap som Unibuss, Nettbuss, Norgesbuss og Nobina.

Ved streik blir det i praksis full stopp i rutebusstilbodet i Oslo frå søndag morgon av. I tillegg vil bussane stå stille i store deler av Akershus, med unntak av Vestby, Bjørkelangen, Årnes og Eidsvoll.

I Buskerud vil alle Brakars linjer i Drammen, Røyken og Hurum bli ramma. I Rogaland blir 283 bussar og 591 sjåførar omfatta av ein streik. Det inneber at det ikkje vil gå bussar i vanleg rutetrafikk i sonene Nord-Jæren, Jæren og Dalane, opplyser Kolumbus.

Ekspressbussar

Også selskapet Unibuss Ekspress vil bli ramma av ein eventuell storstreik i offentleg sektor. Søndag morgon vil det ramma lågprisekspressen mellom Oslo og Stavanger, flybussen OSL-ekspressen mellom Mortensrud og Gardermoen, i tillegg til Torp-ekspressen frå måndag.

Vidare vil Flybuss-linjene FB1 Majorstuen og FB3 Bekkestua bli ramma av ein streik. Publikum kan sjå fleire detaljar på nettsidene til dei ulike selskapa.

Meklinga i lønsoppgjeret i privat sektor har frist ved midnatt natt til søndag, og ein streik vil dermed kunne vera ein realitet frå søndag morgon.

Stridssaker

Fleire enn 200.000 tilsette i ei rekkje bransjar kan bli omfatta av ein streik dersom han blir trappa opp og sett på spissen. Det blir i tilfelle den første storstreiken i privat sektor på 18 år.

– På lengre sikt vil det merkast på leveransar til butikkane at så mange er tekne ut i matvareindustrien. Streik innan reinhald vil også på sikt kunne ramma andre bransjar indirekte, sa FAFO-forskar Kristin Alsos til NTB tidlegare i veka.

Trass i at mange kan bli tatt ut i streik, meiner Alsos uttaket vitnar om at LO og YS vil unngå å ramma for hardt. Regjeringa kan nemleg avbryta ein konflikt som medfører fare for liv og helse. Konflikten kan då enda med tvungen lønsnemnd.

– Det er til dømes i første omgang ikkje teke ut nokon innan produksjon av olje og gass off shore, noko som potensielt kan ramma økonomien kraftig, seier ho.

Uvisst omfang

Kor breitt ein eventuell streik vil famna, er avhengig av kva tema det blir konflikt på. LO varslar til dømes at dei vil ta ut nærmare 29.000 medlemmer i streik, der 7.868 er omfatta av Industrioverenskomsten.

Det betyr at dersom det blir streik på krava knytt til reise, kost og losji, er det berre desse som vil bli tekne ut i streik. Blir det derimot streik på AFP, løn eller tenestepensjon, vil alle 29.000 bli tekne ut. Lista over LO-bedrifter som blir tekne ut i streik er 40 sider lang.

– Vi har alltid som utgangspunkt at vi skal bli samde under ei mekling, men vi har krevjande tema på bordet, difor førebur vi oss også til streik dersom vi ikkje skulle bli einige, sa LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen ved inngangen til meklinga.

