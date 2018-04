Vedum vil stille liste i alle kommunar

innenriks

– Ved sida av oss er det berre Ap og kanskje Høgre som vil kunne vere i stand til dette, men Senterpartiet er første partiet ut med å uttrykkje ein så klar ambisjon, seier Vedum til NTB.

Målsettinga vil han banke inn i partifellane som seinare fredag vil høyre hans tale til landsstyret i Senterpartiet. Ein dryg time seinare vil statsminister Erna Solberg halde opningstalen under Høgres landsmøte.

– Når vi seier at vi går til kamp for folkestyret og at vi skal sjå heile Noreg, må vi ha lister i heile landet og tillitsvalde nær der folk bur, seier Vedum.

Laurdag er det fire år sidan han vart valt til ny Sp-leiar. I alle år sidan har partiet opplevd medlemsvekst, og slik vil Vedum at det fortset.

– 2019 skal vere det femte året på rad der vi opplever vekst i talet på medlemmer, seier han.

