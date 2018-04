Banner med nazisymbol hengde opp i Kristiansand og Oslo

innenriks

Politiet fekk melding frå fleire vitne om hendinga i Kristiansand tidleg måndag morgon, på årsdagen for den tyske invasjonen i 1940.

– Fleire banner med nazisymbol var hengde opp, blant anna i Sørlandsparken. Vidare var det hengt opp ein del løpesetlar med høgreekstreme og framandfiendtlege ytringar på ein del busstopp, seier operasjonsleiar Linn Andresen i Agder politidistrikt til NTB.

Stoppa tre personar

Eit flagg med hakekors var også blitt hengt opp utanfor freds- og menneskerettssenteret Arkivet i Kristiansand. Andresen fortel at banneret ved Sørlandsparken var om lag tre meter langt.

– Politiet fekk stoppa tre personar som hadde ein del utstyr, og som er melde til politiet etter reglane i straffelova om hatefulle ytringar, seier operasjonsleiaren.

Dei tre vil no bli etterforska. Politiet kunne måndag morgon ikkje seie om nokon av dei har vore i kontakt med politiet tidlegare.

Tre banner i Oslo

Også i Oslo har politiet fått meldingar om nazi-banner.

– Vi har fått fleire meldingar om at nazi-banner er hengde opp på Vestre Gravlund og Besserud i Oslo, og i Kirkeveien i Asker. Politiet har rykt ut til alle tre stadar for å fjerne bannera, og det vil bli levert politimelding, seier operasjonsleiar Line Skott i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Ho seier at det dreier seg om tre like banner, og at det truleg er dei same personane som har hengt dei opp.

(©NPK)