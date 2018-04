Delstatsmyndigheitene i Brasil ut mot Hydro

innenriks

Det var etter eit kraftig regnvêr 17. februar at hundrevis av familiar som bur ved anlegget, fekk drikkevatnet sitt forureina. Dryge to veker seinare vart aluminiumsraffineriet pålagt å halvere produksjonen.

Forhandlingane mellom Norsk Hydro og delstatsmyndigheitene braut saman i førre veke. Forhandlingane var meint å munne ut i ein avtale som ville la Hydro ta opp att produksjonen, mot at selskapet gjekk med på ei rad krav frå styresmaktene.

No seier statsadvokat Ubiratan Cazetta til Dagens Næringsliv at han ikkje ser korleis Hydro skal klare å få Alunorte-anlegget på rett kjøl igjen.

– Det vi har sett hittil, er at selskapet nektar for at det har hatt problem, etterfølgt av at det likevel innrømmer utslepp. Det gir lite tillit. Vi håpa på ein open prosess med alle fakta på bordet for å finne trygge løysingar. Sidan vi ikkje har fått det, går saka no til domstolane, seier Cazetta.

Delstatsmyndigheitene har saksøkt Norsk Hydro for den påstått giftige lekkasjen frå raffineriet. Søksmålet er på rundt 600 millionar kroner. Alunorte har derimot sendt inn motsøksmål ettersom dei avviser forskinga i rapporten frå styresmaktene om anlegget.

Måndag held selskapet pressekonferanse både i Oslo og i Brasil og presenterer intern og ekstern gjennomgang av situasjonen ved raffineriet.

(©NPK)