Framleis fare for stor vårflaum i sør og lengst i nord

– På grunn av snømengdene i år er det større risiko enn normalt for stor vårflaum i Sør-Noreg, seier hydrolog og flaumvarslar i NVE, Inger Karin Engen, i ei pressemelding.

Ved fleire vassdrag i Sør- og Nord-Noreg er det no meir enn 50 prosents sannsyn for at flaumen vil overstiga oransje farenivå, som vil seia flaum som kan medføra alvorlege skader.

Dette gjeld for dei store elvane på Austlandet som drenerer fjellområde i Sør-Noreg, og dei store sideelvane til elvane. Det gjeld også i indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og i Finnmark og Nord-Troms.

– Lågareliggjande område under 5–600 meter over havet på Sør- og Austlandet er også utsett i år på grunn av spesielt mykje snø. NVE oppmodar difor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lågareliggjande område – om å gjera tiltak for å redusera faren for at lokale område skal bli sett under vatn, der det ikkje allereie er gjort. Aktuelle tiltak kan vera å syta for opne avlaupsvegar som stikkrenner, kummar med meir for å sikra at vatnet får fri passasje, seier Engen.

