Hydro-rapport viser ikkje forureining i Brasil

innenriks

Konklusjonen kjem fram i rapporten frå den interne ekspertgruppa og gjennomgangen frå tredjeparten, det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services.

– Begge rapportane stadfestar tidlegare utsegner om at det ikkje har vore overløp frå raudslamdeponia, og at det ikkje finst indikasjonar eller bevis på at Alunorte har forureina lokalsamfunna i nærleiken etter det kraftige regnvêret i februar, seier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Konsernsjefen seier at selskapet har sett i verk fleire tiltak for å styrkja drifta ved Alunorte, mellom anna vassbehandlingskapasitet, beredskapsplanar og vedlikehald.

– Vi vil også styrkja samfunnsengasjementet vårt for å sikra at vi bidreg til ei berekraftig utvikling i Barcarena i samsvar med Hydros strategi for samfunnsansvar, seier han.

Etter det uvanleg kraftige regnvêret i februar har ei intern ekspertgruppe og det brasilianske miljøkonsulentselskapet SGW Services gjort ein gjennomgang av Alunorte. Undersøkingane omfattar drifta av raudslamdeponia, vass- og avløpssystema og potensiell innverknad på det eksterne miljøet.

Går til sak

Norsk Hydros brasilianske aluminiumsraffineri Alunorte har allereie gått til sak mot styresmaktene i delstaten Pará.

Bakgrunnen for søksmålet er ei undersøking av utslepp av regn- og overflatevatn frå anlegget som styresmaktene tinga. Granskinga konkluderte med at det største aluminiumsraffineriet i verda Alunorte hadde forureina vatnet med tungmetall.

Konsernet er usamd med kor gyldig rapporten er forskingsmessing og har bede om at det blir utarbeidd ein ny studie av vasskvaliteten for å slå fast utslepp.

Alunorte leverte inn søksmålet sist torsdag i håp om at retten ville krevja at påtalemakta til delstaten tilset ein annan konsulent for å gjennomføra ein ny studie.

Braut forhandlingane

Krangelen om undersøkinga førte til at samtalar mellom partane braut saman onsdag sist veke. Same dagen saksøkte delstatsstyresmaktene Norsk Hydro for den påstått giftige lekkasjen frå raffineriet. Søksmålet er på rundt 600 millionar kroner.

Påtalemakta sa då at dei ikkje er informert om nokon rettslege steg frå Alunorte, men stadfesta at forhandlingane braut saman delvis på grunn av usemje om undersøking som er utført av det statleg finansierte Instituto Evandro Chagas og leidd av forskaren Marcelo Lima.

Dei hevdar også at kritikken av rapporten ikkje synleggjer at materialet inneheld feil og at han ikkje tek omsyn til at selskapet sjølv har innrømt å ha sleppt ut ubehandla regnvatn slik det går fram av ei pressemelding Hydro sende ut 19. mars.

Det var etter eit kraftig regnvêr 17. februar at hundrevis av familiar som bur ved anlegget i Brasil, fekk drikkevatnet sitt forureina.

Raffineriet har måtta redusera produksjonen vesentleg sidan 1. mars.