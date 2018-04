MDG går inn for nasjonalt forbod mot gassballongar på 17. mai

innenriks

Det er behovet for å kjempa mot utbreiinga av plastsøppel i naturen og å avgrensa forbruket av helium som er grunnen til at Miljøpartiet Dei Grøne no går inn for eit nasjonalt forbod på nasjonaldagen. Det er først og fremst på 17. mai det blir selt gassballongar til festglade ungar.

– MDG vil ikkje gjera nasjonaldagen kjedelegare for ungane, men det er mykje anna gøy å finna på på 17. mai. Ingen synest det er gøy å finna blinkande ballongar høgt oppi trea langt inni skogen langt uti august, seier Rasmus Hansson i MDG.

Han trur dei færraste av oss vil ha «flygande søppel på 17. mai». Partiet vel å fremja forslag i Stortinget om nasjonalt forbod fordi kommunane sjølve ikkje har heimel til å gjennomføra eit fullt forbod.

– Heliumballongar er gøy ei lita stund, og glorete forureining veldig lenge, seier Hansson.

Den siste veka har det kome meldingar om at Bergen og Oslo anten forbyr eller vurderer forbod mot gassballongar på 17. mai. Trondheim ønskjer eit nasjonalt forbod, mens Kristiansand allereie har forbod mot heliumballongar på nasjonaldagen. Nasjonalt forbod vil også innebera forbod av sal på privat grunn.

– Heliumballongar er ei soleklar kjelde til forureining, men forverrar også problemet med helium-mangel i verda. I dag blir helium til dømes brukt i MR-maskiner på sjukehus, seier Hansson.

