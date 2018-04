Manglar verktøy mot grossistmakt

innenriks

– Norsk matvarebransje er prega av for dyre varer, for lite utval, for lite konkurranse og for lite openheit, slo Isaksen fast på eit debattmøte for matvarebransjen måndag.

– Regjeringa er bekymra for konkurransen, både blant daglegvarekjedene og blant leverandørane. Vi har fått dyrare mat og dårlegare utval. Utviklinga har gått i gal retning, slår Røe Isaksen fast.

No er næringsministeren på jakt etter tiltak som kan betre situasjonen og dempe marknadsmakta til matvaregigantane.

– Det er for tidleg å seie noko om kva tiltak vi vil gjennomføre. Men eg seier veldig klart og tydeleg at denne regjeringa er villig til å sette i verk tiltak for å snu situasjonen, seier statsråden.

Eitt hovudspørsmål stod på dagsordenen på debattmøtet måndag: Verkar store leverandørars praksis med å gi butikkjedene ulike innkjøpsprisar hemmande for konkurransen? Eller er prisregulering, det vil seie at grossistane må gi lik pris til alle, ein god idé?

På sitt landsmøte i helga sa Høgre nei til eit forbod mot prisdiskriminering i leverandørleddet i matvarebransjen, men vedtok å greie ut konkurransefremjande tiltak.

Sjølv innrømmer næringsministeren at han er skeptisk til forslaget om prisregulering.

– Men eg vil ikkje sjå bort frå dette før den utgreiinga som skal setjast i gang, seier han.

(©NPK)