Nordmenn vaknar til beskjed frå Facebook

innenriks

Rundt 87 millionane er ramma av CA-skandalen.

I Noreg har 17 nordmenn lasta ned appen som gav analyseselskapet Cambridge Analytica (CA) tilgang til private opplysningar. Når ein tel med vennene til dei 17 personane, dreier det seg om opptil 37.550 nordmenn, bekrefta Facebook torsdag.

To meldingar

Facebook-brukarar over heile verda vil måndag bli møtt med ein av to meldingar frå nettsamfunnet, skriv NRK. Dei som er ramma, vil ifølgje ein skjermdump frå Facebook, få ei melding der for eksempel vil stå:

–Sarah, vi forstår kor viktig det er å sikre dine data. Vi har fjerna appen This Is Your Digital Life, som ein av dine venner brukte Facebook til å logge seg på. Vi gjorde dette fordi nettstaden kan ha misbrukt delar av din Facebook-informasjon gjennom å dele den med eit selskap kalla Cambridge Analytica.

Den andre meldinga vil innehalde ei generell oppfordring om å gjennomgå appane ein har knytt til facebookkontoen sin og kva informasjon den har tilgang på, ifølgje NRK.

Gjennomgang

Nettgiganten Facebook er i gang med storreingjering etter massiv kritikk i kjølvatnet av CAs innsamling av informasjon frå 87 millionar, i hovudsak, amerikanske brukarar.

Informasjonen har blitt brukt til å utarbeide ei programvare som kunne føresjå og påverke vala til veljarane under presidentvalet i USA, og analysar av materialet vart selt til blant anna Donald Trumps valkampstab.

Forbrukarrådet i Noreg har bedt Datatilsynet undersøkje om Facebook har brote europeiske personvernlover. Rådet krev også at tilsynet får oversikt over nordmenn som er ramma.

(©NPK)