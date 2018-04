Norsk Hydro og Statkraft inngår langsiktig kraftavtale

innenriks

Totalt skal Statkraft levere 0,75 terawattimar i året frå 2021 til 2030 og 1 terawattime frå 2031 til 2038 til Norsk Hydros aluminiumsverk i Noreg. 1 terawattime er omtrent like mykje straum som det blir brukt i Drammen på eitt år.

– Vi har eit godt og langvarig forhold til Statkraft, og eg er glad for at vi har vore i stand til å sikre ytterlegare langsiktig fornybar kraft til vår norske aluminiumsportefølje på konkurransedyktige vilkår, seier Arvid Moss, konserndirektør og leiar for energi og forretningsutvikling i Norsk Hydro, i ei pressemelding.

Også Statkraft er fornøgd med å forlenge samarbeidet med Hydro.

– Den kraftkrevjande industrien i Noreg er vår viktigaste kunde. Det gler meg at Statkraft kan tilby konkurransedyktige kontraktar og framleis vere ein føretrekt partnar for industrien, seier Hallvard Granheim, konserndirektør for marknadsoperasjonar og IT i Statkraft.

(©NPK)