Røe Isaksen varslar dramatiske konsekvensar av innvandring

innenriks

Under eit seminar på landsmøtet til Høgre i helga trekte næringsminister Røe Isaksen fram det han kallar ei tikkande bombe i velferdssamfunnet.

– Viss ikkje fleire av innvandrarane kjem i jobb, vil ikkje det norske velferdssamfunnet vera berekraftig, seier Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv.

Røe Isaksen har saman med leiinga i Høgre lenge arbeidd med analysar om kva som skal til for å svara på, og kva som trugar eit berekraftig velferdssamfunn i Noreg.

Han seier det har sige inn ei erkjenning i alle parti at det ikkje hjelper med liberalt sinnelag og gode intensjonar viss det skapar nye sosiale problem i Noreg med høg innvandring.

– Eg har sagt dette i mange år. Høg innvandring samsvarar ikkje med eit berekraftig velferdssamfunn. Slik er det, seier han.

Høgre-statsråden viser til den låge sysselsetjinga blant innvandrarar med afrikansk og asiatisk bakgrunn.

Dei siste oppdaterte tala til Statistisk sentralbyrå (SSB) frå 13. mars i år viser at berre 48,6 prosent av befolkninga mellom 20 og 66 år med afrikansk bakgrunn er sysselsett. Tilsvarande tal for dei med asiatisk bakgrunn er 56,1 prosent. For heile befolkninga, inkludert innvandrargruppene, er 75,3 prosent sysselsett.

