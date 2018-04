Statsadvokat i Brasil stolar ikkje på rapportane til Hydro

innenriks

Dei to rapportane – den eine frå den interne granskinga til selskapet og den andre frå konsulentselskapet SGW, som blei hyra inn av Hydro for å undersøkja – er ufullstendige, seier statsadvokat Ubiratan Cazetta til NRK. Han meiner rapportane berre tek for seg enkeltfaktorar, som pH-verdiar i vatnet.

Dei to rapportane står i kontrast til rapporten frå brasilianske Instituto Evandro Chagas, som konkluderer med at det har skjedd at drikkevatn har blitt forureina. Hydro viser til at miljøinstituttet manglar sertifisering, men dette kallar Cazetta ein formalitet, og seier analysane til instituttet følgjer internasjonale standardar.

Anlegget i Alunorte er pålagt å driva for halv drift i etter av flaum-saka. Cazetta meiner det vil ta fleire månader før det kan vera i full drift igjen.

– Hydro mangla rett lisens for drifta si. Anlegget deira er ikkje stort nok til å tola heilårsdrift. Vi kan ikkje godta at dei har fleire slike utslepp i året. Dei seier det ikkje finst kan bevisast at det er problem med vatnet, men det er det, seier statsadvokaten til NRK.

