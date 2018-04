To personar slapp uskadde frå nødlanding på Sola

innenriks

Flyet av typen Beech King Air B200 landa utan at landingshjula var felt ut måndag formiddag, skriv Stavanger Aftenblad. Det var to personar i flyet, men dei kom ikkje til skade, opplyser politiet.

Mannskapet skal ikkje ha vore klare over at understellet ikkje var ute då dei gjekk inn for landing, melder NRK.

– Sjølv om buklandinga kom brått på, så har dei det bra. Ingen er skadd, seier kommersiell ansvarleg Jarle Granheim i selskapet Air Wing, som eig flyet.

– Flyplassen er open. Politiet er på staden og har starta etterforsking, skreiv politiet på Twitter rundt klokka 11.

Det skal berre ha blitt mindre skadar på flyet, som var på oppdrag for sjukehuset i Stavanger. Det var ingen pasient om bord, men radioaktive isotopar som skulle leverast for å brukast i PET-skannaren på sjukehuset.

Måndag ettermiddag vart det arbeidd med å fjerne flyet frå rullebana ved hjelp av ein kranbil. Statens havarikommisjon skal granske uhellet.

