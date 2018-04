Vårt Land-striden: Eigargruppe har ikkje tillit til styreleiaren

innenriks

Ifølgje avisa ønsker aksjonærane moglegheita til å kaste styreleiaren på ei ekstraordinær generalforsamling 16. april.

Bak mistillitserklæringa står den same eigargruppa som i mars sende krav om ekstraordinær generalforsamling til konsernstyret, kort tid etter at den langvarige konflikten mellom konsernsjef Per Magne Tveiten og Vårt Land-redaktør Åshild Mathisen vart kjent.

– Det som for oss er kjent rundt varselsaka, gir også grunnlag for stor bekymring. Med bakgrunn i det overnemnde og særleg handteringa til styreleiaren av varselsaka, finn vi grunn til å uttrykkje sterk mistillit mot Mentor Medier AS’ styreleiar Tomas Brunegård, heiter det i innkallinga, som er publisert på Mentor Mediers nettsider.

Aksjonærgruppa bak mistillitserklæringa består av selskapa Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon (eigardel på 5,58 prosent), Opplysningsvesenets fond (3,62 prosent), redaksjonsklubben i Vårt Land (2,2 prosent), Normisjon (1,99 prosent) og Diakonhjemmet (1,54 prosent).

– Dette gjer vi for å understreke at generalforsamlinga handlar om svekt tillit til konsernstyret og styreleiaren. Vi opplever at aktørar har prøvd å gi inntrykk av at denne saka berre dreier seg om Vårt Land. Men dette handlar om fleire problemkompleks, deriblant styrebehandlinga av varselet om påstått trakassering av redaktør Åshild Mathisen og at ein er usikker på retninga som det noverande styret fører konsernet i, seier styreleiar Silje Kvamme Bjørndal i Stiftelsen Vårt Land Bladmisjon til Dagens Næringsliv.

