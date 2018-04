238 millionar kroner i erstatningsutbetalingar etter feilbehandlingar hittil i år

innenriks

Erstatningane sørgjer for at pasientar og pårørande får dekt det økonomiske tapet som skaden ved feilbehandling har påført dei. Mange pasientar som har fått omfattande og varige skadar, får også erstatning for redusert livskvalitet.

– Vi veit at det å få erstatning for ein pasientskade når ein har blitt feilbehandla, er viktig for dei som er ramma, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE.

Dekning av inntektstap som følgje av skadar utgjorde 39 prosent av erstatningane NPE har betalt ut hittil i år.

NPE har i første kvartal i 2018 fått 1.548 saker, og ventar til saman å få 600 saker i heile 2018. I dei tre første månadene i 2017 blei det betalt ut 235 millionar kroner i erstatningsutbetalingar.

– Det viktige for oss er ikkje kvor mange saker vi får i året, men at pasientar og pårørande som meiner dei kan ha rett til erstatning, sender inn ein søknad til oss, slik at vi kan vurdera kravet, seier Jørstad.

