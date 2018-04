Framleis uavklart om oljepengar skal investerast i unotert fornybar energi

innenriks

Det går fram av den årlege stortingsmeldinga om forvaltinga av Statens pensjonsfond – utland, som vart lagt fram tysdag.

– Vi varslar i meldinga at vi vil vurdere om unotert infrastruktur for fornybar energi skal inngå i miljømandata. Slike investeringar vil i så fall ha same krav til openheit, avkasting og risiko som andre investeringar, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringa har dessutan komme til at det ikkje skal opnast for investeringar i unoterte aksjar på generelt grunnlag. Mandatet i dag gir Noregs Bank høve til å investere i unoterte selskap der styret har uttrykt ein intensjon om å søke notering på børs.

